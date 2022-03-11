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Две украинки дебютировали на Кубке мира

В спринте в Отепяя сестры Городни оказались вне топ-80
Биатлон Кубок мира по биатлону
18:04
Две украинки дебютировали на Кубке мира
Елена Городна / Фото: Виталий Кильчицкий

На девятом этапе Кубка мира в Отепяя, Финляндия, завершились спринтерские гонки.

Украина была представлена двумя дебютантками – сестрами Юлией и Еленой Городними. 20-летняя Юлия с двумя промахами стала 82-й, а 17-летняя Елена с четырьмя ошибками при стрельбе завершила гонку на 85-м месте.

Кубок мира. Спринт

1.  Жюлья Симон (0+1) – 20:45,8
2.  Ванесса Фогт (0+0) – +11,0
3.  Каролин-Оффигстад ​​Кноттен (0+0) – +12,8
...
82.  Юлия Городна (2+0) – +4:33,9
85.  Олена Городна (1+3) – +5:11,7

Напомним, что капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный вошел в состав Нацгвардии.

Олег Шумейко-младший
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