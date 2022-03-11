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Две украинки дебютировали на Кубке мира
В спринте в Отепяя сестры Городни оказались вне топ-80
Елена Городна / Фото: Виталий Кильчицкий
На девятом этапе Кубка мира в Отепяя, Финляндия, завершились спринтерские гонки.
Украина была представлена двумя дебютантками – сестрами Юлией и Еленой Городними. 20-летняя Юлия с двумя промахами стала 82-й, а 17-летняя Елена с четырьмя ошибками при стрельбе завершила гонку на 85-м месте.
Кубок мира. Спринт
1. Жюлья Симон (0+1) – 20:45,8
2. Ванесса Фогт (0+0) – +11,0
3. Каролин-Оффигстад Кноттен (0+0) – +12,8
...
82. Юлия Городна (2+0) – +4:33,9
85. Олена Городна (1+3) – +5:11,7
Напомним, что капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный вошел в состав Нацгвардии.
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