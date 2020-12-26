Две украинские биатлонистки пропустят этап Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Меркушина / Фото: Андрей Иванов

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что Анастасия Меркушина и Ирина Петренко не выступят на первом этапе Кубка мира в 2022 году:



У обеих был сильный кашель. Просто у Анастасии немного проще, а у Ирины – чуть сложнее.

На этапе в Оберхофе они точно не будут выступать. А вот насчет Рупольдинга – будет видно по сборам, которые пройдут в Поклюке. Все зависит от их состояния.