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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
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03:00 Сент-Луис Блюз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
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04:00 Финикс Санс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
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Две украинские биатлонистки пропустят этап Кубка мира в Оберхофе

Меркушина и Петренко могут восстановится к гонкам в Рупольдинге
Биатлон Кубок мира по биатлону
09:29
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Две украинские биатлонистки пропустят этап Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Меркушина / Фото: Андрей Иванов
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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что Анастасия Меркушина и Ирина Петренко не выступят на первом этапе Кубка мира в 2022 году:

Нашли инфекцию у Петренко. Как и у Меркушиной. 27 декабря будет вылетать на сбор в Поклюку, где продолжит лечение с нашим врачом.

У обеих был сильный кашель. Просто у Анастасии немного проще, а у Ирины – чуть сложнее.

На этапе в Оберхофе они точно не будут выступать. А вот насчет Рупольдинга – будет видно по сборам, которые пройдут в Поклюке. Все зависит от их состояния.

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Напомним, что завтра, 28 декабря, пройдет Рождественская гонка.

Олег Шумейко-младший
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