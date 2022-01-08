Двое украинцев попали в топ-30 спринта на этапе Кубка IBU в Брезно
В рамках четвертого этапа Кубка IBU, который проходит в Брезно, Словакия, состоялась спринтерская гонка.
Два представителя Украины попали в топ-30 – Денис Насыко и Руслан Ткаленко. Выиграл гонку норвежец Александер Фьельд Андерсен, второе и третье места у россиян Никиты Поршнева и Ильназа Мухамедзянова соответственно.
Кубок IBU. Четвертый этап. Мужчины. Спринт:
1. Александер Фьельд Андерсен (0+0) 23:16,3
2. Никита Поршнев (0+0) +21,0
3. Ильназ Мухамедзянов (0+0) +26,9
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21. Денис Насыко (2+0) +1:12,6
27. Руслан Ткаленко (0+1) +1:18,9
35. Андрей Доценко (2+0) +1:40,5
71. Виталий Труш (0+2) +2:49,3
88. Андрей Орлык (1+2) +3:33,6
Полные результаты гонки здесь.
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