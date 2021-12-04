Джима финишировала 14 в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Первое место взяла норвежка Марте Олсбю

Фото: biathlon.com.ua

В Эстерсунде в рамках второго этапа Кубка мира завершилась женская гонка преследования, в которой приняли участие две представительницы Украины – Юлия Джима и Валя Семеренко.

Джима допустила по одному промаху на первых двух огневых рубежах, однако затем стреляла чисто и сумела финишировать на высокой 14 позиции. Стартовавшая последней Валя Семеренко существенно свои позиции не улучшила, став 54.

Что касается борьбы за победу, то большую часть гонки за счет безошибочной стрельбы лидировала Лиза Тереза Хаузер, однако перед последним огневым рубежом ее нагнали Марте Олсбю, Анаис Бескон и Анаис Шевалье-Буше. Все четыре биатлонистки отстрелялись чисто, а разборку на лыжне уверенно выиграла Олсбю. Второе место у Бескон, третье – Шевалье-Буше.

Кубок мира. Второй этап. Гонка преследования. Женщины:

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+0) 32:20,6

2. Анаис Бескон (0+0+0+0) +4,8

3. Анаис Шевалье-Буше (0+0+1+0) +7,0

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14. Юлия Джима (1+1+0+0) +1:32,9

54. Валя Семеренко (0+2+1+1) +5:42,0

Полные результаты гонки здесь.