Джима и Пидручный обидно финишировали восьмыми в Рождественской гонке

Украинский дуэт успешно выступил в масс-старте, однако растерял преимущество в гонке преследования

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Сегодня в немецком Рупольдинге прошла традиционная Рождественская гонка – World Team Challenge, перенесенная из Гельзенкирхена в связи с карантинными ограничениями. Но погода в одном из известнейших биатлонных центров оставляла желать лучшего – в Рупольдинге проливной дождь.

Квалификация в этой гонке традиционно проходит в форме масс-старта. Украинский дуэт Юлия Джима – Дмитрий Пидручный захватил лидерство после первого этапа благодаря отличной стрельбе украинки. Но дальше дела пошли куда хуже – на четырех последующих огневых рубежах украинцы зарабатывали по одному кругу штрафа, каждый раз отступая на одну строчку вниз в протоколе.

Прервать заколдованный круг удалось лишь на седьмом рубеже, когда все та же Джима второй раз для украинской команды отработала чисто. На заключительной стрельбе капитан мужской сборной поддержал усилия соотечественницы – хотя Пидручный и допустил один промах, но соперники перед ним ошибались еще больше, и украинец разом поднялся на вторую позицию.

В самом начале гонки преследования у Пидручного произошел масштабный сбой на первой лежке, где капитан допустил сразу четыре промаха, что и выбило представителей Украины из борьбы за призовую тройку.

Триумфаторами Рождественской гонки неожиданно стали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер. Несмотря на огромное стартовое преимущество немецкой пары Янина Хеттих – Эрик Лессер, дуэт из Австрии все же смог перехватить инициативу у хозяев.

Рупольдинг (Германия). Рождественская гонка

1. Лиза Тереза Хаузер – Феликс Ляйтнер (Австрия) – 32.15,5

2. Евгения Буртасова – Матвей Елисеев (Россия) – 56.8

3. Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия) – 59.7

…

8. Юлия Джима – Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.27,0