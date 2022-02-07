Джима намекнула на борьбу за медали, Петренко порадовала стрельбой. Индивидуалка в Пекине принесла хоть какой-то позитив

Однако мы потеряли Дарью Блашко, а Валентина Семеренко сошла с дистанции

Ирина Петренко демонстрирует, что нам еще что-то светит / Фото - by Clive Rose/Getty Images

Этот биатлонный сезон для сборной Украины, мягко говоря, не задается. Уж слишком много негатива, уж слишком мало конкурентных выступлений.

Смешанная эстафета на Олимпиаде в Пекине – это очередная иллюстрация того, насколько все печально. Но, женская индивидуалка сумела подарить нам снисходительную улыбку. Без каких-то серьезных мыслей о медалях. Но хотя бы с надеждой на то, что впереди все будет не так уж и плохо.

Правда, началось все ужасно. Из-за коронавируса мы потеряли Елену Билосюк, а теперь положительные тесты на коронавирус сдала еще и Дарья Блашко. Получается, в строю у нас остаются всего четыре биатлонистки: Юлия Джима, Ирина Петренко, Валентина Семеренко и уже прибывшая в Пекин Анастасия Меркушина. За эстафету и так было тревожно, а сейчас и подавно.

Впрочем, сама гонка была более обнадеживающей. Да, Семеренко из-за не лучшего самочувствия сошла с дистанции, так и не финишировав. Вот что о об этом в эфире UA:Перший сказал Урош Велепец:

«Не хватило воздуха. Начала хорошо первый круг, но потом холодный воздух. У нее незначительная аллергия на холод. Она захлебнулась. Хотела бежать дальше, но уже не было смысла».

Семеренко – единственная биатлонистка, которая среди стартовавших в индивидуальной гонке, не финишировала. Остальные 86 участниц какой-никакой, но результат все же показали. Впрочем, с остальными украинками ситуация более приятная.

Ирина Петренко идеально отработала на стрельбе / Фото - by Maja Hitij/Getty Images Ирина Петренко идеально отработала на стрельбе / Фото - by Maja Hitij/Getty Images

Петренко стала одной из двух биатлонисток, которые сумели пройти все четыре огневых рубежа без промахов. Важно уточнить, что погодные условия были намного более благосклонны, нежели во время микста. И, конечно же, стоит делать поправку и на скорость.

Скорость Ирины Петренко в индивидуальной гонке:

Скорость стрельбы – 28 место

Время на рубеже – 37 место

Время на трассе – 49 место

Однако то, что украинка сумела закрыть все 20 мишеней, позволило ей показать 11-й результат. Ее лучший в этом сезоне. При этом, на Кубке мира она ни в одной гонке текущего сезона не попадала даже в топ-30. Вот ее комментарий индивидуалки в эфире UA:Перший:

«Ветер был немного слабее, чем в предыдущие дни, поэтому, в принципе, было комфортно бежать. Сезон для меня начался не очень удачно. Я много болела, поэтому на Олимпийских играх ожидала от себя хуже результата, чем показала сегодня. Наверное, это мой максимум на сегодняшний день. Довольна, что удалось справиться со стрельбой. Главное было сделать то, что умею».

Юлия Джима во время смешанной эстафеты в Пекине / Фото - by Ezra Shaw/Getty Images Юлия Джима во время смешанной эстафеты в Пекине / Фото - by Ezra Shaw/Getty Images

Юлия Джима оказалась на еще одну сточку выше. В этом сезоне у украинских биатлонистов еще не было ни одного попадания в топ-10. И вот оно, первое – на Олимпийских играх. При этом казалось, что Джима сможет претендовать даже не нечто большее.

Все понимают важность точной стрельбы в индивидуалке. Закрыть все мишени – и Юлия была бы и вовсе первой. Но, очевидно, никто не рассчитывал на подобного рода точность от украинки. Особенно учитывая то, как она обычно проходит гонки с 20 мишенями.

Количество промахов Юлии Джимы в гонках с четырьмя огневыми рубежами в текущем сезоне:

7 – индивидуальная гонка, Антхольц

3 – гонка преследования, Рупольдинг

6 – гонка преследования, Оберхоф

7 – масс-старт, Анси

7 – гонка преследования, Хозфильцен

2 – гонка преследования, Эстерсунд

3 – индивидуальная гонка, Эстерсунд

В итоге, Джима допустила по одному промаху на каждой стойке и с двумя штрафными минутами претендовать на пьедестал уже не могла. Ограничилась бы она одной – еще были бы шансы зацепиться за нечто большее, чем топ-10. Впрочем, и эту синицу в руках тоже нужно ценить. Урош Велепец, кажется, то одновременно и доволен, и расстроен:

«Обидно за первую стойку, потому что там серьезный габарит не закрылся. На второй стойке сантиметр промазала. Но тут нужно четыре нуля. Она бежала сегодня топ».

Действительно, ходом Джима показала в индивидуальной гонке десятый результат, что позволяет надеяться на дальнейшие конкурентные выступления от нее.

Победительница индивидуальной гонки Дениз Херрманн / Фото - clickondetroit.com Победительница индивидуальной гонки Дениз Херрманн / Фото - clickondetroit.com

А теперь давайте все же немного касательно призеров. Победительницей стала немка. Уникальность ее золота состоит в том, что в 2014-м году она брала бронзу. Но в эстафете в лыжных гонках. Здесь же – биатлонное золото:

«Я невероятно счастлива. Я позвонила моим родным домой, и они просто сошли с ума от радости. Это то, о чем ты мечтаешь с детства. И сегодня мечта сдала реальностью. Невероятно».

Чемпионка индивидуалки-2018 Ханна Эберг не сумела защитить свой титул и показала лишь 16-й результат. Так что компанию Херрманн на пьедестале составили француженка Анаис Шевалье-Буше, которая обычно в индивидуалках не блещет, а здесь взяла серебро (ее первая личная медаль на Играх в карьере), тогда как бронза досталась лидеру общего зачета Кубка мира норвежке Марте Олсбю Ройселанд.

Причем, и одна, и вторая, точно так же, как и беларуска Динара Алимбекова, американка Дидра Ирвин и Маркета Давидова единственный промах в гонке допустили на последнем огневом рубеже. Чешка, которая лидирует в зачете индивидуалок Кубка мира, и вовсе лишила себя золота последним выстрелом. Полные результаты гонки.

Такой выдалась индивидуалка в Пекине. Посмотрим, что нас ждет дальше. Завтра, 8 февраля, в программе Олимпиады запланирована мужская индивидуальная гонка. Начало в 10:30.