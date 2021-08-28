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Джима остановилась в шаге от медали в спринте на чемпионате мира в Нове-Место

Обидный промах помешал украинке подняться на пьедестал почета
Биатлон
19:25
Джима остановилась в шаге от медали в спринте на чемпионате мира в Нове-Место Репортаж
Юлия Джима/ Фото - Максим Чеберяка

В чешском Нове-Место завершилась спринтерская гонка у женщин, по итогам которой в цветочную церемонию сумела пробиться Юлия Джима.

После серебра в суперспринте, сегодня украинка остановилась в шаге от медали, финишировав 5-й. Обидный промах на стрельбе лежа, помешал киевлянке подняться на пьедестал почета. Бронзовой призерке Джима проиграла чуть более 17 секунд.

После финиша в интервью XSPORT.ua украинка призналась, что несмотря ни на что, довольна этим результатом, потому как выступает под нагрузками, и основной акцент делает на зиму:

«Не считаю правильным набирать форму в августе, хочу оттянуть этот момент к зиме, поэтому бегу на загрузки. Я и вчера не хотела стартовать в суперспринте, но решила попробовать, так как раньше никогда не бегала эту дисциплину. Удалось взять медаль, чему очень рада. Сегодня же начинала гонку спокойно, в конце добавила, но все равно тяжеловато. По-хорошему нам нужно было бы отдохнуть перед чемпионатом мира, а так как у нас был сбор, отдых не входил в планы», - отметила Джима.

В Топ-15 гонки также удалось пробиться Дарье Блашко и Елене Билосюк (Пидгрушной). Обе спортсменки, как и Джима, на стрельбе ошиблись по одному разу, однако были значительно медленнее на трассе.

Дарья Блашко

Больше других ошибались Анна Кривонос (2 промаха) и Ольга Абрамова (3 промаха), которые финишировали за пределами Топ-25.

ЛЧМ-2021. Спринт, женщины, результаты:

1. Моника Хойниш-Старега, Польша (1+0)  16:56,4

2. Маркета Давидова, Чехия (0+0)  +11,1

3. Полона Клеменчич, Словения (0+0)  +21,0

...

5. Юлия Джима, Украина (1+0)  +38,5

11. Дарья Блашко, Украина (1+0)  +1:23,3

14. Елена Билосюк, Украина (0+1)  +1:28,9

27. Анна Кривонос, Украина (1+1)  +1:57,0

36. Ольга Абрамова, Украина (1+2)  +2:33,1

Отметим, что на старт гонки не вышла Надежда Белкина, которая почувствовала недомогания, и по окончанию чемпионата мира отправиться в Украину на обследования. В то же время женская команда отправиться на очередной сбор в немецкий Рупольдинг.

В спринтерских гонках у юниоров, которые состоялись в этот же день, лучшие результаты среди украинцев показали Дмитрий Грущак (4 место) и Анна Скрипко (8 место).

Максим Чеберяка, из Нове-Место, специально для XSPORT.ua

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