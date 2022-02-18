Джима стала седьмой в масс-старте Олимпиады-2022, Бреза-Буше – чемпионка

Экхофф и Ройселанд завоевали еще по одной медали

Фото: biathlon.com.ua

В Китае завершился женский масс-старт Олимпийских игр-2022.



Единственная представительница Украины Юлия Джима не лучшим образом начала гонку. Еще до первой стрельбы она упала, немного отпустив пелотон. Джима допустила меньше всего ошибок на стрельбище среди всех участниц – одна в лежке и две в стойке. Неплохой ход и точная стрельба позволили Юлии финишировать седьмой.

Олимпийской чемпионкой стала француженку Жюстин Бреза-Буше, следом за ней финишировали норвежки Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанд.

Олимпийские игры-2022. Масс-старт. Женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (2+1+0+1) – 40:18,0

2. Тириль Экхофф (0+0+2+2) – +15,3

3. Марте Олсбю-Ройселанд (0+0+2+2) – +34,9

...

7. Юлия Джима (1+0+2+0) – +1:25,7

Напомним, что биатлонный турнир закрывает мужской масс-старт, который начнется 18 февраля в 11:00 по киевскому времени.