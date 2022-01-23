Джима провалила стрельбу и финишировала одной из последних в масс-старте

Украинская биатлонистка допустила пять промахов на огневых рубежах

Фото: Getty Images

В Антхольце, Италия, масс-стартом у женщин завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону.

Единственная украинка Юлия Джима финишировала 28-й из 30-ти участниц. Олимпийская чемпионка в эстафете, уже по обыкновению для этого сезона, провалилась на огневых рубежах, допустив целых пять промахов.

Выиграла гонку итальянка Доротея Вирер, второй финишировала представительница Беларуси Динара Алимбекова, третьей – Анаис Шевалье-Буше из Франции.

Биатлон. Кубок мира. Антхольц. Масс-старт. Женщины:

1. Доротея Вирер (1+1+0+0) 35:58,7

2. Динара Алимбекова (0+0+1+0) +3,7

3. Анаис Шевалье-Буше (1+0+0+0) +11,6

...

28. Юлия Джима (1+1+1+2) +3:17,0

Напомним, накануне Джима пропустила эстафету и без нее сборная Украины не попала в топ-10.