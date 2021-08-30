Джима: «Результатами летнего чемпионата мира я довольна»

Юлия Джима / Фото: Facebook

Биатлонистка Юлия Джима прокомментировала результат гонки преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, а также подвела итоги всего первенства в Нове Место, Чехия:



Целый финишный круг вспоминала финал суперспринта. В голове была мысль, что в это раз я не сдамся! Но…

В общем, летним чемпионатом мира я довольна. Жаль, что вчера промахнулась на стрельбище, когда остальные девочки работали на «ноль». С кругом штрафа было непросто бороться, еще и из-за того, что номинальным лидерам этих соревнований никто не проигрывает, и все решалось на стрельбе.

Сейчас чувствую усталость. Жду тренировочного сбора, чтобы отдохнуть (смеется).