Джима выиграла второе серебро на чемпионате мира
Джима: «Результатами летнего чемпионата мира я довольна»
Биатлонитска завоевала два серебра в Нове Место
15:50
Юлия Джима / Фото: Facebook
Биатлонистка Юлия Джима прокомментировала результат гонки преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, а также подвела итоги всего первенства в Нове Место, Чехия:
Сегодня круг был проще, нет опасных спусков. Понятно, что можно упасть и на ровном месте, но все едут аккуратно, перестраховываются, ведь падать никто не хочет. На финише на мостике я пыталась обойти Маркету, но там спуск, и позади Давидова уже поджимала – поэтому решила ехать очень осторожно.
Целый финишный круг вспоминала финал суперспринта. В голове была мысль, что в это раз я не сдамся! Но…
В общем, летним чемпионатом мира я довольна. Жаль, что вчера промахнулась на стрельбище, когда остальные девочки работали на «ноль». С кругом штрафа было непросто бороться, еще и из-за того, что номинальным лидерам этих соревнований никто не проигрывает, и все решалось на стрельбе.
Сейчас чувствую усталость. Жду тренировочного сбора, чтобы отдохнуть (смеется).
Джима кроме серебра в персьюте, стала вице-чемпионкой мира и в суперспринте.
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