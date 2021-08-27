Джима завоевала серебро на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 25
Сейчас 2
Сегодня 18
Завтра 26
Футбол (17 событий из 33) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Фенербахче 2:5 Окончен
19:30 Заря - Рапид Вена 2:3 Окончен
21:15 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Окончен
21:30 Клуж - Црвена Звезда 1:2 Окончен
22:00 Легия Варшава - Славия Прага 2:1 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Копенгаген - ФК Сивасспор 5:0 Окончен
20:00 Маккаби Хайфа - Нефтчи 4:0 Окончен
20:00 ЦСКА София - Виктория Пльзень 3*:0 Окончен
20:00 Витесс - Андерлехт 2:1 Окончен
20:00 Русенборг - Ренн 1:3 Окончен
20:30 Маккаби Тель-Авив - Шахтер Караганда 2:0 Окончен
21:00 Риека - ПАОК 0:2 Окончен
21:00 Гент - Ракув Ченстохова 3:0 Окончен
21:15 Унион Берлин - КуПС 0:0 Окончен
21:45 Абердин - Карабах 1:3 Окончен
21:45 Тоттенхэм - Пасош Феррейра 3:0 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
18:00 Млада Болеслав - Фрелунда 1:4 Окончен
19:00 Лукко Раума - Лозанна 2:3 Окончен
19:05 Регле - Цуг 5:3 Окончен
20:45 Цюрих - ХИФК 0:3 Окончен
21:00 Кардифф - Адлер Мангейм 0:5 Окончен
21:15 Сендерйюске - Ред Булл Мюнхен 1:5 Окончен
Теннис (2 события из 83) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Иржи Легецкая - Илья Марченко 2:1 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Анна-Каролина Шмиедлова - Леся Цуренко 2:1 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
19:00 ТПС - Фиштаун Пингвинз 0:0 Перерыв
19:05 Векше - Спарта Прага 1:0 1-й период
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Мальорка - Эспаньол -:- Запланирован
23:15 Валенсия - Алавес -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кремень 0:1 Окончен
17:30 Кривбасс - Подолье 3:2 Окончен
17:30 ВПК-Агро - Прикарпатье 0:1 Окончен
18:45 Оболонь - Олимпик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Черноморец - Александрия 0:0 1-й тайм
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
19:00 ТПС - Фиштаун Пингвинз 0:0 Перерыв
19:05 Векше - Спарта Прага 1:0 1-й период
20:05 Лександс - Слован -:- Запланирован
20:45 Лугано - Шеллефтео -:- Запланирован
20:45 Фрибург Готтерон - Оцеларжи -:- Запланирован
21:15 Айсберен - Таппара -:- Запланирован
Теннис (2 события из 57) показать все
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
00:20 Элина Свитолина - Кристина Младенович 2:0 Окончен
19:30 Марта Костюк - Варвара Грачева 1:0 Отложен
Футбол (20 событий из 32) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Сити - Арсенал -:- Запланирован
17:00 Норвич - Лестер -:- Запланирован
17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас -:- Запланирован
19:30 Ливерпуль - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Марсель - Сент-Этьен -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Бавария - Герта -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Аталанта - Болонья -:- Запланирован
19:30 Лацио - Специя -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Эмполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Эльче - Севилья -:- Запланирован
23:00 Бетис - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Авангард - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Полесье - Альянс -:- Запланирован
16:00 Горняк-Спорт - Николаев -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Агробизнес -:- Запланирован
18:45 Волынь - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Ингулец - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Динамо - Колос -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
17:00 Млада Болеслав - ХИФК -:- Запланирован
18:45 Сендерйюске - Цуг -:- Запланирован
19:00 Лукко Раума - Адлер Мангейм -:- Запланирован
20:05 Регле - Ред Булл Мюнхен -:- Запланирован
21:00 Кардифф - Лозанна -:- Запланирован
21:05 Цюрих - Фрелунда -:- Запланирован

Джима завоевала серебро на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место

В финале суперспринта украинка на финише уступила чешке Маркете Давидовой
Биатлон
17:57
Джима завоевала серебро на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место Репортаж
Юлия Джима з серебром / Фото - Максим Чеберяка

В чешском Нове-Место стартовал чемпионат мира по летнему биатлону, на который впервые за долгое время были допущены болельщики. Традиционно в соревнованиях принимает участие сборная Украины, которая представлена основным составом у женщин, а также резервной командой у мужчин.

Во второй соревновательный день медаль в копилку сборной Украины принесла Юлия Джима, которая завоевала серебро в финале суперспринта. Квалификацию этой относительно новой биатлонной дисциплины украинка завершила лишь на 22-й позиции, допустив три промаха на стрельбе стоя, однако в финале сумела собраться и побороться за медаль.

Отработав чисто на двух первых огневых рубежах, Джима находилась в группе лидеров, после чего допустила по одному промаху на стрельбе стоя. Однако, соперницы также ошибались, что позволило украинке на заключительный круг уйти лидером. Сразу за ней на дистанцию отправилась грозная и титулованная чешка Маркета Давидова, которая сумела обойти Джиму и перед домашними трибунами финишировать первой.

Тройку призеров замкнула представительница СБР Ирина Казакевич, которая на стойке допустила сразу 5 промахов.

Что касается других украинок, которые сумели пробиться в финал, то, к сожалению, никто из них не сумел финишировать в Топ-15. Дарья Блашко, которая в нынешнем сезоне тренируется отдельно от команды, и которая в квалификации показала лучший результат среди украинок (7-е место), в финале стала лишь 18-й, допустив сразу 4 промаха.

Елена Билосюк (Пидгрушная) с 5 незакрытыми мишенями финишировала 25-й, Ольга Абрамова с тремя кругами штрафа стала 26-й, а Анна Кривонос, которая ошиблась на стрельбе сразу 8 раз, в финишном протоколе расположилась на 29-й позиции.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Нове-Место, суперспринт, женщины:

1. Маркета Давидова (Чехия) - 22.43,5 (1+0+1+1)

2. Юлия Джима (Украина) - 2,9 (0+0+1+1)

3. Ирина Казакевич (СБР) - 6,6 (0+0+2+3)

...

18. Дарья Блашко (Украина) - 1.12,5 (0+2+0+2)

25. Елена Билосюк (Пидгрушная) (Украина) - 1.56,4 (1+1+1+2)

26. Ольга Абрамова (Украина) - 1.58,2 (1+0+1+1)

29. Анна Кривонос (Украина) - 2.45,0 (2+1+3+2)

Отметим, что для Джимы это уже 3-я награда ЛЧМ. В 2016 году она завоевывала серебро в смешанной эстафете, а также бронзу в гонке преследования в 2015-м.

Также стоит отметить, гонка у девушек проходила при сложных погодных условиях. Вместе со стартовым выстрелом начался сильный дождь, который сопровождал спортсменок всю дистанцию. В 18.25 по киевскому времени состоится финал суперспринта у мужчин.

Украинская сборная в Нове-Место/ Фото - Максим Чеберяка

Напомним, что в первый соревновательный день в аналогичной дисциплине у юниоров лучшим среди украинцев стал Роман Боровик, который в финале финишировал на 5-й позиции.

На выходных в Нове-Место запланированы спринты и гонки преследования во всех возрастных категориях.

Максим Чеберяка, из Нове-Место для XSPORT.ua

Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Юлия Джима Ольга Абрамова Нове Место (биатлон) Сборная Украины по биатлону Анна Кривонос Елена Пидгрушная

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Мужская сборная Украины не выступит на чемпионате мира
Мужская сборная Украины не выступит на чемпионате мира
Биатлон
26 августа 08:24
Пидручный рассказал о ближайших планах мужской сборной Украины
Пидручный рассказал о ближайших планах мужской сборной Украины
Биатлон
17 августа 14:58
Джима в топ-4 завершила гонку в Германии, Вирер – первая
Джима в топ-4 завершила гонку в Германии, Вирер – первая
Биатлон
15 августа 22:24
Джима выступит на чемпионате мира по летнему биатлону
Джима выступит на чемпионате мира по летнему биатлону
Биатлон Чемпионат мира по биатлону
13 августа 15:15

Новости: Биатлон

Джима завоевала серебро на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место
Репортаж
Джима завоевала серебро на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место
17:57
Олимпийский чемпион: «Я бы хотел, чтобы Игры-2022 проходили в более демократической стране»
Олимпийский чемпион: «Я бы хотел, чтобы Игры-2022 проходили в более демократической стране»
16:52
Мужская сборная Украины не выступит на чемпионате мира
Мужская сборная Украины не выступит на чемпионате мира
26 августа 08:24
Тарьей Бе покинул сбор норвежской команды в Италии из-за сотрясения мозга
Тарьей Бе покинул сбор норвежской команды в Италии из-за сотрясения мозга
20 августа 20:25
Сборная Беларуси не выступит на чемпионате мира по летнему биатлону
Сборная Беларуси не выступит на чемпионате мира по летнему биатлону
18 августа 20:36
Пидручный рассказал о ближайших планах мужской сборной Украины
Пидручный рассказал о ближайших планах мужской сборной Украины
17 августа 14:58
Пидручный: «Классно было провести гонку с лучшими спортсменами»
Пидручный: «Классно было провести гонку с лучшими спортсменами»
17 августа 14:06
Пидручный: «Не думаю, что Йоханнес Бё намеренно пролил воду на гонке»
Пидручный: «Не думаю, что Йоханнес Бё намеренно пролил воду на гонке»
17 августа 13:25
Джима в топ-4 завершила гонку в Германии, Вирер – первая
Джима в топ-4 завершила гонку в Германии, Вирер – первая
15 августа 22:24
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
4
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 17:59
8
Все новости