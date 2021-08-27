Джима завоевала серебро на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место

В финале суперспринта украинка на финише уступила чешке Маркете Давидовой

Репортаж

Юлия Джима з серебром / Фото - Максим Чеберяка

В чешском Нове-Место стартовал чемпионат мира по летнему биатлону, на который впервые за долгое время были допущены болельщики. Традиционно в соревнованиях принимает участие сборная Украины, которая представлена основным составом у женщин, а также резервной командой у мужчин.

Во второй соревновательный день медаль в копилку сборной Украины принесла Юлия Джима, которая завоевала серебро в финале суперспринта. Квалификацию этой относительно новой биатлонной дисциплины украинка завершила лишь на 22-й позиции, допустив три промаха на стрельбе стоя, однако в финале сумела собраться и побороться за медаль.

Отработав чисто на двух первых огневых рубежах, Джима находилась в группе лидеров, после чего допустила по одному промаху на стрельбе стоя. Однако, соперницы также ошибались, что позволило украинке на заключительный круг уйти лидером. Сразу за ней на дистанцию отправилась грозная и титулованная чешка Маркета Давидова, которая сумела обойти Джиму и перед домашними трибунами финишировать первой.

Тройку призеров замкнула представительница СБР Ирина Казакевич, которая на стойке допустила сразу 5 промахов.

Что касается других украинок, которые сумели пробиться в финал, то, к сожалению, никто из них не сумел финишировать в Топ-15. Дарья Блашко, которая в нынешнем сезоне тренируется отдельно от команды, и которая в квалификации показала лучший результат среди украинок (7-е место), в финале стала лишь 18-й, допустив сразу 4 промаха.

Елена Билосюк (Пидгрушная) с 5 незакрытыми мишенями финишировала 25-й, Ольга Абрамова с тремя кругами штрафа стала 26-й, а Анна Кривонос, которая ошиблась на стрельбе сразу 8 раз, в финишном протоколе расположилась на 29-й позиции.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Нове-Место, суперспринт, женщины:



1. Маркета Давидова (Чехия) - 22.43,5 (1+0+1+1)

2. Юлия Джима (Украина) - 2,9 (0+0+1+1)

3. Ирина Казакевич (СБР) - 6,6 (0+0+2+3)

...

18. Дарья Блашко (Украина) - 1.12,5 (0+2+0+2)

25. Елена Билосюк (Пидгрушная) (Украина) - 1.56,4 (1+1+1+2)

26. Ольга Абрамова (Украина) - 1.58,2 (1+0+1+1)

29. Анна Кривонос (Украина) - 2.45,0 (2+1+3+2)

Отметим, что для Джимы это уже 3-я награда ЛЧМ. В 2016 году она завоевывала серебро в смешанной эстафете, а также бронзу в гонке преследования в 2015-м.

Также стоит отметить, гонка у девушек проходила при сложных погодных условиях. Вместе со стартовым выстрелом начался сильный дождь, который сопровождал спортсменок всю дистанцию. В 18.25 по киевскому времени состоится финал суперспринта у мужчин.

Украинская сборная в Нове-Место/ Фото - Максим Чеберяка

Напомним, что в первый соревновательный день в аналогичной дисциплине у юниоров лучшим среди украинцев стал Роман Боровик, который в финале финишировал на 5-й позиции.

На выходных в Нове-Место запланированы спринты и гонки преследования во всех возрастных категориях.

Максим Чеберяка, из Нове-Место для XSPORT.ua