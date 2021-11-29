Дудченко стал лучшим среди украинцев в индивидуалке на первом этапе Кубка мира
«Эдик, ты балбес». Скандальный комментатор жестко прошелся по россиянину из-за грубейшей ошибки
Латыпов из-за недочета стал седьмым
Фото: РИА Новости
Скандально известный российский комментатор Дмитрий Губерниев
раскритиковал биатлониста СБР Эдуарда Латыпова за грубейшую ошибку на финише индивидуальной гонки:
Эдик, ты куда приперся-то! Створы перепутал! Ну что же ты за балда! Латыпов, куда ты прибежал. Эдик, ты че творишь-то, отец. Ну, Латыпов! Сам себя лишил. Знаете, что я скажу. Вот пусть он здесь ошибется. Эдик, ты балбес. Это мы знаем. И ты сам знаешь. Но мы тебя любим. Чтобы впредь такого не было, ни на чемпионатах мира, ни на Олимпиаде.
Напомним, что лучшим среди украинцев на данной дистанции стал Антон Дудченко.
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