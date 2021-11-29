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Тема дняГлавный редактор France Football знает, кто выиграет «Золотой мяч». От этого разговор с ним очень интересен
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«Эдик, ты балбес». Скандальный комментатор жестко прошелся по россиянину из-за грубейшей ошибки

Латыпов из-за недочета стал седьмым
Биатлон Кубок мира по биатлону
13:31
«Эдик, ты балбес». Скандальный комментатор жестко прошелся по россиянину из-за грубейшей ошибки
Фото: РИА Новости

Скандально известный российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал биатлониста СБР Эдуарда Латыпова за грубейшую ошибку на финише индивидуальной гонки:

Эдик, ты куда приперся-то! Створы перепутал! Ну что же ты за балда! Латыпов, куда ты прибежал. Эдик, ты че творишь-то, отец. Ну, Латыпов! Сам себя лишил. Знаете, что я скажу. Вот пусть он здесь ошибется. Эдик, ты балбес. Это мы знаем. И ты сам знаешь. Но мы тебя любим. Чтобы впредь такого не было, ни на чемпионатах мира, ни на Олимпиаде.

Напомним, что лучшим среди украинцев на данной дистанции стал Антон Дудченко.

Олег Шумейко-младший
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