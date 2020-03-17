Экхоф: «В биатлоне бывают конфликты. Я выпускаю шипы, когда нужно сражаться»

Тириль Экхоф / фото - Getty Images

Норвежские биатлонистки Тириль Экхоф и Ингрид Тандревольд обсудили тему соперничества в биатлоне. Во время подкаста под названием Kant ut норвежки вспомнили, как в прошлом году Доротея Вирер пожаловалась на одну из биатлонисток за то, что та наступала ей на лыжи в борьбе за Большой хрустальный глобус. Тандревольд призналась, что в текущем сезоне почувствовала ответный удар.

«На первом круге гонки преследования рядом бежали две итальянские спортсменки, и одна из них, имя которой я не буду называть, сознательно пыталась помешать мне каждый раз, когда я подходила сбоку, пыталась проехать мимо и так далее.

Я думала: «Нужно быть очень осторожной, Ингрид. Тебе раньше за это досталось». Я могу перевозбудиться, так что старалась быть сознательной и вести себя по-доброму в пелотоне.

Но тут я почувствовала, что подрезают и мешают всем. К счастью, все закончилось после первой стрельбы, но у меня появились мысли: «Неужели в пелотоне плохая атмосфера, которую я раньше не замечала? И теперь кто-то будет мне мешать?»

Может быть, сейчас я обобщаю, но я думаю, что парни ведут себя более аккуратно. Это проявляется в двух вещах. Они идут по лыжне более аккуратно, меньше цепляют палки друг друга, все в этом роде. Еще мне кажется, что если у них кто-то лихо проедет или проделает ловкий маневр, то его в большей степени уважают, потому что тогда считается, что ты сделал что-то крутое.

Но у девушек – по крайней мере на наших стартах – это больше похоже на «Что? Ты пытаешься мне все испортить?» Тут немного больше стервозности».