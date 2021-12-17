Триумф Норвегии. Йоханнес Бё и Тириль Экхофф выиграли Большие хрустальные глобусы
Экхофф не сможет продолжить выступления на этапе Кубка мира в Анси
Десятикратная чемпионка мира назвала причину такого решения
Тириль Экхофф / Фото - langrenn.comТитулованная норвежская биатлонистка Тириль Экхофф в Instagram сообщила, что снялась с оставшихся гонках этапа Кубка мира в Анси (Франция).
«К сожалению, я возвращаюсь домой из Ле-Гран-Борнана. Мой организм функционировал не совсем оптимально, и потому я еду домой, чтобы восстановить форму. Я хочу быть максимально готовой к тому, что ожидает нас этой зимой. Желаю удачи сборной Норвегии».
Накануне состоялся женский спринт, в котором Экхофф финишировала лишь с 11-м результатом.
Напомним, победу в спринте одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанд. Для сборной Украины эта гонка выдалась не самой удачной. Лучшей в команде «сине-желтых» стала Елена Билосюк.
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