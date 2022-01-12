Эльвира Эберг выиграла спринт в Рупольдинге, Джима – лучшая из украинок
Завершился спринт этапа Кубка мира в Рупольдинге.
С лучшим результатом финишировала Эльвира Эберг, которая показала темп лучше, чем лидер общего зачета Марте Олсбю-Ройселанд. Третье место на подиуме завоевала Доротея Вирер.
Украинки не лучшим образом выступили в гонке. Если на стрельбище все выступили достойно – Ирина Петренко с «нулем» стала 41-й, а Юлия Джима с промахом в лежке финишировала с 37-м результатом, то с темпом на дистанции все было похуже.
Кубок мира. Рупольдинг. Спринт. Женщины
1. Эльвира Эберг (0+0) – 19:45,2
2. Марте Олсбю-Ройселанд (0+0) – +21,6
3. Доротея Вирер (0+0) – +29,7
…
37. Юлия Джима (1+0) – +1:45,8
41. Ирина Петренко (0+0) – 1:56,5
47. Валентина Семеренко (1+0) – +2:03,9
82. Дарья Блашко (1+0) – +2:59,0
88. Анастасия Меркушина (1+1) – +3:09,4
Напомним, что Елена Билосюк готовится к эстафетам.
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