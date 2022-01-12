Эльвира Эберг выиграла спринт в Рупольдинге, Джима – лучшая из украинок

Петренко отстрелялась на «ноль»

Юлия Джима / Фото: Андрей Иванов

Завершился спринт этапа Кубка мира в Рупольдинге.



С лучшим результатом финишировала Эльвира Эберг, которая показала темп лучше, чем лидер общего зачета Марте Олсбю-Ройселанд. Третье место на подиуме завоевала Доротея Вирер.

Украинки не лучшим образом выступили в гонке. Если на стрельбище все выступили достойно – Ирина Петренко с «нулем» стала 41-й, а Юлия Джима с промахом в лежке финишировала с 37-м результатом, то с темпом на дистанции все было похуже.

Кубок мира. Рупольдинг. Спринт. Женщины

1. Эльвира Эберг (0+0) – 19:45,2

2. Марте Олсбю-Ройселанд (0+0) – +21,6

3. Доротея Вирер (0+0) – +29,7

…

37. Юлия Джима (1+0) – +1:45,8

41. Ирина Петренко (0+0) – 1:56,5

47. Валентина Семеренко (1+0) – +2:03,9

82. Дарья Блашко (1+0) – +2:59,0

88. Анастасия Меркушина (1+1) – +3:09,4

Напомним, что Елена Билосюк готовится к эстафетам.