Этап Кубка мира в Антхольце пройдет без болельщиков

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21:30 Челси - Брайтон 1:1 Окончен
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02:00 Австрия - Канада 2:11 Окончен
21:00 Финляндия - Чехия 1:0 Отменен
23:30 Словакия - Россия 1:0 Отменен
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13:00 Альтаир - Краматорск 1:4 Окончен
18:45 Донбасс - Мариуполь 3:0 Окончен
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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 5:4 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вегас Голден Найтс 3:6 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотис 8:7 Окончен
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02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 110:127 Окончен
02:30 Майами Хит - Вашингтон Уизардз 119:112 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:114 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс 123:132 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Йорк Никс 88:96 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс 108:104 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 86:89 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 117:111 Окончен
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22:15 Манчестер Юнайтед - Бернли -:- Запланирован
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02:00 Канада - Германия -:- Отменен
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23:30 Чехия - Австрия -:- Отменен
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02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
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02:00 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Перенесен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
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02:00 Словакия - Швейцария -:- Отменен
21:30 Германия - Австрия -:- Отменен
23:30 Швейцария - Швеция -:- Отменен
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02:00 Каролина Харрикейнс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
20:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
22:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
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02:00 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
04:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
20:00 Бостон Селтикс - Финикс Санс -:- Запланирован
22:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет без болельщиков

Первая гонка состоится 20 января
Биатлон Кубок мира по биатлону
29 декабря 22:54
Этап Кубка мира в Антхольце пройдет без болельщиков
Этап Кубка мира в Антхольце / Фото - biathlon-antholz.it
Этап Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится без болельщиков из-за ограничений, связанный с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организаторов соревнований. 

Кубок мира в Антхольце запланирован на 20-23 января. 

Накануне Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что Анастасия Меркушина и Ирина Петренко не выступят на первом этапе Кубка мира в 2022 году.
Владимир Кириченко
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Теги

Антхольц (биатлон) коронавирус

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