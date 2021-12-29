Брынзак подвел итоги выступлений сборной в итальянском Антхольце
Этап Кубка мира в Антхольце пройдет без болельщиков
Первая гонка состоится 20 января
29 декабря 22:54
Этап Кубка мира в Антхольце / Фото - biathlon-antholz.itЭтап Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится без болельщиков из-за ограничений, связанный с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организаторов соревнований.
Кубок мира в Антхольце запланирован на 20-23 января.
Накануне Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что Анастасия Меркушина и Ирина Петренко не выступят на первом этапе Кубка мира в 2022 году.
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