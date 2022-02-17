Это какая-то шутка. Блашко вышла из самоизоляции, потеряв все возможности дебютировать на Олимпийских играх

18 февраля биатлонный турнир завершится масс-стартами

Фото: Андрей Иванов

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко сдала два отрицательных теста на коронавирус и покинула самоизоляцию на Олимпиаде-2022.



К сожалению для спортсменки, вышла из карантина Дарья, когда шансов выступить на Пекине у нее не осталось. Отметим, что тренер сборной Урош Велепец заявлял, что COVID-19 Блашко переносила бессимптомно.

Напомним, что последними гонками на биатлонном турнире Олимпийских играх будут масс-старты, которые пройдут 18 февраля.