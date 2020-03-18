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Фийон-Майе: «Мотивирован после прекрасной недели в Нове Место. Хочу закончить сезон с улыбкой»

Французский биатлонист отметил мотивацию перед заключительным этапом Кубка мира
Биатлон Кубок мира по биатлону
18 марта 22:51
Фийон-Майе: «Мотивирован после прекрасной недели в Нове Место. Хочу закончить сезон с улыбкой»
Кантен Фийон Майе / Фото - Le Progrès
Титулованный французский биатлонист Кантен Фийон Майе в эфире FFS TV поделился ожиданиями от заключительного 10-го этапа Кубка мира, который стартует 19 марта Эстерсунде (Швеция).

«Я очень мотивирован после прекрасной недели в Нове Место. Есть большое желание повторить отличные гонки. После чемпионата мира я восстановился и хочу закончить сезон с улыбкой. Сейчас у меня гораздо больше ориентиров, чем было в начале сезона. Я смог выявить несколько мелких ошибок и исправить их. Моя цель – снова закрыть все мишени, сосредоточившись на стрельбе лежа, потому что стойка и так идет неплохо, а на лыжне придется иметь дело с формой, которая есть, уже поздно что-то корректировать».


Напомним расписание заключительно этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Владимир Кириченко
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