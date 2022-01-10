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Франциска Пройс перенесла коронавирус

Из-за этого немка пропустит второй этап подряд
Биатлон Кубок мира по биатлону
10 января 17:48
Франциска Пройс перенесла коронавирус
Франциска Пройс / Фото: IBU

Бывшая чемпионка мира, и многократная серебряная призерша мирового первенстве, немка Франциска Пройс в комментарии порталу Deutscherskiverband.de заявила, что перенесла коронавирус COVID-19.

Ранее Пройс на третьем этапе Кубка мира в Анси подвернула ногу после падения с лестницы, после чего была вынуждена пропустить следующую гонку и весь этап в Оберхофе.

По словам немки, за несколько дней до Нового года у нее диагностировали коронавирус, из-за которого ей придется восстанавливаться дольше чем после травмы ноги.

Этап Кубка мира в немецком Рупольдинге биатлонистка также пропустит.

«В несколько первых дней я была очень подавлена. Но теперь я настроена оптимистичнее и пытаюсь извлечь пользу из этой ситуации.

Конечно, хотела бы поучаствовать в гонках до Олимпийских игр, но мы решим в течение недели, нужно ли это с точки зрения подготовки к Олимпийским играм».

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Юрай Санитра назвал состав на предпоследний перед Олимпиадой-2022 этап Кубка мира.

Карен Агабекян
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