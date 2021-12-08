Гельзенкирхен не сумеет принять «Рождественскую гонку-2021»

Все из-за антиковидных ограничений

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«Рождественская гонка», которая традиционно проходит в Гельзенкирхен, состоится в другом месте. Организаторы гонки заявили, что перенос связан с антиковидными ограничениями в немецкого городе:

«После прошлогоднего переноса мы рассчитывали, что сейчас сможем вновь провести гонку в привычном формате. Но из-за растущего числа случаев инфекции и связанных с этим политических решений властей нашего региона у нас нет другого выбора».

Ожидается, что, как и в 2020 году, «Рождественская гонка» пройдет в Рупольдинге.

Напомним, в прошлом году Украину в «Рождественской гонке» представили Дмитрий Пидручный и Вита Семеренко.