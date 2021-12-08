Пидручный: «Сожалею, что не выиграл Рождественскую гонку, ведь пиво я люблю»
Гельзенкирхен не сумеет принять «Рождественскую гонку-2021»
Все из-за антиковидных ограничений
11:59
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
«Рождественская гонка», которая традиционно проходит в Гельзенкирхен, состоится в другом месте. Организаторы гонки заявили, что перенос связан с антиковидными ограничениями в немецкого городе:
«После прошлогоднего переноса мы рассчитывали, что сейчас сможем вновь провести гонку в привычном формате. Но из-за растущего числа случаев инфекции и связанных с этим политических решений властей нашего региона у нас нет другого выбора».
Ожидается, что, как и в 2020 году, «Рождественская гонка» пройдет в Рупольдинге.
Напомним, в прошлом году Украину в «Рождественской гонке» представили Дмитрий Пидручный и Вита Семеренко.
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