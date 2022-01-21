Главный тренер сборной Украины накануне Олимпиады-2022 изменит состав на эстафету

Санитра объяснил такое решение нагрузками после индивидуальной гонки

Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра анонсировал изменение состава эстафеты на последнем этапе Кубка мира перед Олимпийскими играми-2022:



Нужно подождать, у меня в голове уже есть состав на эстафету, но я пока не хочу определяться с именами. Нужно как-то справится с этими нагрузками после 20 км. Думаю, в пятницу после обеда состав будет оглашен. Он будет совсем другим, если сравнивать с тем, которым мы уже выступали. Смотрю и на смешанную эстафету на Олимпийских играх. Хочу, чтобы ребята были готовы к этому старту. Поэтому состав на эстафету будет отличаться от того, который был в Рупольдинге.

Напомним, что в индивидуальной гонки никто из украинцев не пробился в топ-40.