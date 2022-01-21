Известен состав женской сборной на индивидуальную гонку Антхольца
Главный тренер сборной Украины накануне Олимпиады-2022 изменит состав на эстафету
Санитра объяснил такое решение нагрузками после индивидуальной гонки
Фото: biathlon.com.ua
Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра анонсировал изменение состава эстафеты на последнем этапе Кубка мира перед Олимпийскими играми-2022:
Нужно подождать, у меня в голове уже есть состав на эстафету, но я пока не хочу определяться с именами. Нужно как-то справится с этими нагрузками после 20 км. Думаю, в пятницу после обеда состав будет оглашен. Он будет совсем другим, если сравнивать с тем, которым мы уже выступали.
Смотрю и на смешанную эстафету на Олимпийских играх. Хочу, чтобы ребята были готовы к этому старту. Поэтому состав на эстафету будет отличаться от того, который был в Рупольдинге.
Напомним, что в индивидуальной гонки никто из украинцев не пробился в топ-40.