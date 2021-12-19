Блашко оценила свое выступление в первом масс-старте Кубка мира
Главный тренер сборной Украины определился с тремя участницами Олимпиады-2022
На два вакантных места Велепец рассматривает троих спортсменок
21:57
Урош Велепец / Фото: Андрей Иванов
Главный тренер сборной Украины Урош Велепец назвал троих биатлонисток, которые представят Украину на Олимпийских играх-2022:
На данный момент более-менее понятно насчет троих девушек, которые сегодня были на масс-старте (Дарья Блашко, Юлия Джима и Елена Билосюк – XSPORT). Они уже показывают нормальный уровень. Насчет еще двух мест в команде… Будем рассматривать еще троих спортсменок.
Также словенский специалист заявил, что накануне этапа в Оберхофе в расположение сборной приедут две спортсменки.
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