Главный тренер сборной Украины планирует определить состав на Олимпийские игры-2022 после этапа в Оберхофе

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра надеется, что сможет определить состав на Олимпийские игры-2022 после этапа Кубка мира в Оберхофе:



Будут ли определяться участники Олимпиады среди шестерки, которая выступят в Оберхофе? Я скажу, что да. Я знаю этих спортсменов. Имел возможность попробовать их на стартах Кубка мира: в индивидуальных и в эстафетах. Знаю их тренировки. Поэтому скажу, что по опыту и работе, которую они выполняют, я был бы рад определить пятерку уже после Оберхофа: чтобы спортсмены дали мне такую возможность.