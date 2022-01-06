Из-за проблем с погодными условиями участники этапа Кубка мира в Оберхофе провели тренировку в лыжном туннеле
Главный тренер сборной Украины планирует определить состав на Олимпийские игры-2022 после этапа в Оберхофе
Санитра надеется, что предстоящие старты позволят выбрать пятерку на Олимпиаду в Пекин
22:41
Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра надеется, что сможет определить состав на Олимпийские игры-2022 после этапа Кубка мира в Оберхофе:
Одно из моих пожеланий на время подготовки к Олимпийским играм: правильно определить количество стартов для основных спортсменов, чтобы не перегружать их перед выездом в Пекин.
Будут ли определяться участники Олимпиады среди шестерки, которая выступят в Оберхофе? Я скажу, что да. Я знаю этих спортсменов. Имел возможность попробовать их на стартах Кубка мира: в индивидуальных и в эстафетах. Знаю их тренировки. Поэтому скажу, что по опыту и работе, которую они выполняют, я был бы рад определить пятерку уже после Оберхофа: чтобы спортсмены дали мне такую возможность.
Напомним, что из-за проблем с погодными условиями биатлонисты тренировались в лыжных туннелях.