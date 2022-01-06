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02:00 Баффало Сэйбрс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
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Главный тренер сборной Украины планирует определить состав на Олимпийские игры-2022 после этапа в Оберхофе

Санитра надеется, что предстоящие старты позволят выбрать пятерку на Олимпиаду в Пекин
Olympics Пекин-2022
22:41
Главный тренер сборной Украины планирует определить состав на Олимпийские игры-2022 после этапа в Оберхофе
Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра надеется, что сможет определить состав на Олимпийские игры-2022 после этапа Кубка мира в Оберхофе:

Одно из моих пожеланий на время подготовки к Олимпийским играм: правильно определить количество стартов для основных спортсменов, чтобы не перегружать их перед выездом в Пекин.

Будут ли определяться участники Олимпиады среди шестерки, которая выступят в Оберхофе? Я скажу, что да. Я знаю этих спортсменов. Имел возможность попробовать их на стартах Кубка мира: в индивидуальных и в эстафетах. Знаю их тренировки. Поэтому скажу, что по опыту и работе, которую они выполняют, я был бы рад определить пятерку уже после Оберхофа: чтобы спортсмены дали мне такую возможность.

Напомним, что из-за проблем с погодными условиями биатлонисты тренировались в лыжных туннелях.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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Юрай Санитра Сборная Украины по биатлону

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