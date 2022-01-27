Главный тренер сборной Украины по прибытию на Олимпиаду-2022 сдал положительный тест на коронавирус

Это первый случай заболевания на COVID-19 в составе олимпийской сборной Украины

Фото: Дмитрий Евенко

Сегодня, 27 января, олимпийская сборная Украины по биатлону прибыла в Пекин на Олимпийские игры-2022.



Главный тренер мужской команды Юрай Санитра сдал положительный тест на COVID-19. У всех остальных членов национальной сборной тест оказался негативным. Санитра будет еще раз протестирован, и, если второй тест также будет положительным, словак будет изолирован. Отметим, что это первый положительный тест в составе олимпийской сборной Украины.

В составе биатлонной делегации есть еще четыре тренера: Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко и Игорь Ященко.

Состав сборной Украины по биатлону.