Сутки в пути. Сборная Украины по биатлону отправилась в Пекин на ОИ-2022
Главный тренер сборной Украины по прибытию на Олимпиаду-2022 сдал положительный тест на коронавирус
Это первый случай заболевания на COVID-19 в составе олимпийской сборной Украины
15:23
Фото: Дмитрий Евенко
Сегодня, 27 января, олимпийская сборная Украины по биатлону прибыла в Пекин на Олимпийские игры-2022.
Главный тренер мужской команды Юрай Санитра сдал положительный тест на COVID-19. У всех остальных членов национальной сборной тест оказался негативным. Санитра будет еще раз протестирован, и, если второй тест также будет положительным, словак будет изолирован. Отметим, что это первый положительный тест в составе олимпийской сборной Украины.
В составе биатлонной делегации есть еще четыре тренера: Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко и Игорь Ященко.
Состав сборной Украины по биатлону.