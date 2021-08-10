Главный тренер сборной Украины рассказал о подготовке команды к ОИ-2022

Проблемы со здоровьем испытывает Сергей Семенов

Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра ответил на вопросы, касающиеся подготовки команды к сезону.

Юрай, прошло уже два месяца предсезонной подготовки. Все ли из того, что вы запланировали, удается выполнять?

Начинали работу мы с втягивающего сбора в Сянках, который помог нам с ребятами определить стратегию подготовки к сезону, наметить планы, и после этого уже начать тренировочный процесс. После этого мы переехали в Италию, в новый центр Пассо ди Лаваце, где мы начали серию горных сборов, которые в нынешнем сезоне имеют очень большое значение. Ведь Олимпийские игры будут проходить на высоте 1700 метров, и, соответственно, подготовка очень поменялась в сравнении с предыдущим сезоном. На этих сборах мы проделали очень много хорошей аэробной работы, которая, конечно, стоит больших физических и психологических усилий спортсменам, но пройти предстоящий сезон без сбоев, не выполнив такую работу, невозможно. Далее была короткая восстановительная фаза в Италии, во время которой мы спустились к морю. А сейчас снова продолжаем работу в горах, в Обертиллиахе. Потому, подводя итог, скажу, что на данный момент все, что было запланировано, нам удалось выполнить.

Как самочувствие ребят? Все ли здоровы и выполняют полный объем предлагаемой работы?



Наверное, стоит этот вопрос задать им. Но сейчас уже видно, что некоторые устали, потому что нагрузки очень серьезные. Но работу все выполняют, и могу сказать, что на данный момент все – на хорошем физическом и психологическом уровне. К сожалению, за исключением Сергея Семенова, к которому вернулись его проблемы. После вакцинации он приехал на сбор с температурой, которая тянется до этого времени. Поэтому в ближайшее время мы будем решать, как дальше строить его подготовку к сезону.

В прошлую пятницу вы провели контрольную тренировку, совместно с командой Б. Как вы оцените ее результаты?

На данный момент результаты контрольных тренировок второстепенны. Потому что все ребята бежали гонку на фоне серьезных нагрузок. Но все равно это была очень хорошая возможность встретиться с командой Б, проверить возможности ребят на данный момент. Мне понравился настрой и отношение к работе всех спортсменов. И хотя у некоторых ребят проявились проблемы со стрельбой, пробежали этот старт они на хорошем уровне. И эта гонка поможет нам вместе с тренером команды Б Николаем Зоцем определить, кого мы отправим на чемпионат мира по летнему биатлону.

То есть, на сегодняшний день состава пока нет?

Пока мы еще не пришли к окончательному решению. Скажу честно, летний чемпионат мира изначально не был в программе подготовки к сезону команды А, и не вписывается в ту модель, которую мы выстраивали при планировании. Но будем искать компромиссы, и возможно кто-то из ребят основы выступит в Нове-Место.

Зимние Олимпийские игры-2020 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.