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Тема дняВыступали в финальной стадии ЧМ еще в ХХ веке, выиграли все матчи за последние 2 месяца. Что нужно знать о Шотландии, с которой Украине играть в стыках
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Главный тренер женской сборной Украины подвел итоги индивидуалки в Эстерсунде

Только одна украинка попала в топ-20
Биатлон Кубок мира по биатлону
16:53
Главный тренер женской сборной Украины подвел итоги индивидуалки в Эстерсунде
Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выступление подопечных в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Урош, касательно сегодняшней гонки... Не все вышло у женщин, как хотелось...

Я считаю, что это нервы перед первым серьезным стартом. В Шушене были все такие старты хорошие, там закрывали нули. А тут начали три девушки с двух промахов. При этом практически можно заканчивать гонку в индивидуалке. Сразу по две минуты штрафа... Но боролись до конца.

Я рад за Валю, что справилась. Просто ногами еще не в такой форме, которая позволяет бороться за высшие места. Но все-равно неплохая гонка.

У Юли хороший ход: она с 18 графиком показала, что находится на уровне конца сезона прошлого года и может бороться с хорошей стрельбой за высокие места в каждой гонке. Сегодня, с одним промахом меньше, была бы восьмой-девятой. Это дает хорошие надежды.

Насте после простуды просто еще тяжело бежать. Но все равно надеялись, что может закрыть четыре нуля, но просто стрельба не пошла. А бег такой, как был раньше.

Но стрельба – это самое важное в индивидуалке. Кто закрывает все – тот и выигрывает. А мы сегодня все, кроме Вали, стреляли не на уровне.


А тем временем Дарья Блашко, которая не попала в заявку сборной Украины на первые этапы Кубка мира, завоевала уже две бронзы на Кубке IBU в Идре.

Источник: biathlon.com.ua Сергей Остапенко
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Урош Велепец Юлия Джима Валя Семеренко Анастасия Меркушина

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