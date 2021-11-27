Главный тренер женской сборной Украины подвел итоги индивидуалки в Эстерсунде
Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выступление подопечных в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Урош, касательно сегодняшней гонки... Не все вышло у женщин, как хотелось...
Я считаю, что это нервы перед первым серьезным стартом. В Шушене были все такие старты хорошие, там закрывали нули. А тут начали три девушки с двух промахов. При этом практически можно заканчивать гонку в индивидуалке. Сразу по две минуты штрафа... Но боролись до конца.
Я рад за Валю, что справилась. Просто ногами еще не в такой форме, которая позволяет бороться за высшие места. Но все-равно неплохая гонка.
У Юли хороший ход: она с 18 графиком показала, что находится на уровне конца сезона прошлого года и может бороться с хорошей стрельбой за высокие места в каждой гонке. Сегодня, с одним промахом меньше, была бы восьмой-девятой. Это дает хорошие надежды.
Насте после простуды просто еще тяжело бежать. Но все равно надеялись, что может закрыть четыре нуля, но просто стрельба не пошла. А бег такой, как был раньше.
Но стрельба – это самое важное в индивидуалке. Кто закрывает все – тот и выигрывает. А мы сегодня все, кроме Вали, стреляли не на уровне.
А тем временем Дарья Блашко, которая не попала в заявку сборной Украины на первые этапы Кубка мира, завоевала уже две бронзы на Кубке IBU в Идре.