Главный тренер женской сборной Украины подвел итоги индивидуалки в Эстерсунде

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Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выступление подопечных в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Урош, касательно сегодняшней гонки... Не все вышло у женщин, как хотелось...

Я рад за Валю, что справилась. Просто ногами еще не в такой форме, которая позволяет бороться за высшие места. Но все-равно неплохая гонка.

У Юли хороший ход: она с 18 графиком показала, что находится на уровне конца сезона прошлого года и может бороться с хорошей стрельбой за высокие места в каждой гонке. Сегодня, с одним промахом меньше, была бы восьмой-девятой. Это дает хорошие надежды.

Насте после простуды просто еще тяжело бежать. Но все равно надеялись, что может закрыть четыре нуля, но просто стрельба не пошла. А бег такой, как был раньше.

Но стрельба – это самое важное в индивидуалке. Кто закрывает все – тот и выигрывает. А мы сегодня все, кроме Вали, стреляли не на уровне.