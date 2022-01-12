IBU оштрафовала сборные Молдовы и Литвы

В случае повторных нарушений эти команды могут получить очень серьезное наказание

Международный союз биатлонистов (IBU) оштрафовал сборные Молдовы и Литвы из-за нарушений, связанных с запретом использование воска для лыж, где в составе есть фторуглерод С8 в пропорциях выше допустимого уровня.



На текущий момент известно, что сумма штрафа примерно составит несколько тысяч долларов.

Второе нарушение приведет к большему штрафу, а на третий раз национальной федерации запретят участвовать в следующем турнире IBU.

Фторуглероды С8 запрещены к продаже в Евросоюзе из-за принесенного вреда экологии. IBU ввел запрет на их использование для лыжных мазей.