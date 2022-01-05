Билосюк объяснила причины своего участия в чемпионате Украины в Буковеле
Из-за проблем с погодными условиями участники этапа Кубка мира в Оберхофе провели тренировку в лыжном туннеле
В связи с сильным дождем занятия на стадионе были отменены
Фото: instagram.com/k_voigt_fotografie
Участники этапа Кубка мира в Оберхофе не смогли провести тренировку на стадионе.
Из-за сильного дождя биатлонистам пришлось провести занятия в лыжном тоннеле.
Напомним, что ранее из-за теплой погоды и дождей был перенесен мужской спринт.
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