Известен состав мужской сборной Украины, который отправится на первый этап Кубка мира

В него вошли два биатлонистка из команды Б

Фото: biathlon.com.ua

Определился состав мужской сборной Украины, который отправится в Эстерсунд на первый этап Кубка мира.

Ранее было известно, что в Швеции выступят Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Два оставшихся места в украинской квоте заняли спортсмены из команды Б – Денис Насыко и Андрея Доценко.

Отметим, что Насыко – впервые выступит на этапе Кубка мира. У Доценко уже есть подобный опыт: в сезоне 2017/18 он стал 98 в спринтерской гонке этапа в Анси.

Расписание Кубка Мира 2021/2022.