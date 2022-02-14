Известен состав сборной Украины на эстафету – Пидручный в роли финишера

Тищенко не выступит на Играх-2022

Фото: НОК

Сборная Украины определилась с составом на мужскую эстафету Олимпийских игра-2022.



Впервые в сезоне в роли финишера выступит капитан команды Дмитрий Пидручный. Отметим, что Артем Тищенко не попал в старт-лист и не выступит ни на одной из гонок Олимпиады-2022.

Расстановка сборной Украины на эстафете Пекина-2022:

Напомним, что Украина впервые за 12 лет будет представлена на масс-старте Олимпиады.