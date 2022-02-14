Пидручный: «Пять промахов – много даже при таких тяжелых условиях»
Известен состав сборной Украины на эстафету – Пидручный в роли финишера
Тищенко не выступит на Играх-2022
14 февраля 13:32
Фото: НОК
Сборная Украины определилась с составом на мужскую эстафету Олимпийских игра-2022.
Впервые в сезоне в роли финишера выступит капитан команды Дмитрий Пидручный. Отметим, что Артем Тищенко не попал в старт-лист и не выступит ни на одной из гонок Олимпиады-2022.
Расстановка сборной Украины на эстафете Пекина-2022:
Напомним, что Украина впервые за 12 лет будет представлена на масс-старте Олимпиады.