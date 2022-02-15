Известен состав сборной Украины на женскую эстафету – Билосюк дебютирует на Играх-2022

Блашко будет запасной, есть сдаст второй отрицательный тест на коронавирус

Елена Билосюк / Фото: Андрей Иванов

Тренерский штаб женской сборной Украины определился с составом на эстафету Олимпиады-2022.



Урош Велепец назвал четвертку, но еще колеблется, кто будет стартером, а кто будет бежать третий этап. Отметим, что командная гонка станет первой на Олимпийских играх-2022 для Елены Билосюк. Дарья Блашко, если сдаст второй отрицательный тест на коронавирус, станет запасной.

Состав Украины на эстафету:

Ирина Петренко / Анастасия Меркушина – Юлия Джима – Ирина Петренко / Анастасия Меркушина – Елена Билосюк.

Напомним, что в мужской эстафете Украина стала девятой.