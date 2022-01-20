Провал украинцев. Результаты индивидуальной гонки этапа КМ в Антхольце
Известен состав женской сборной на индивидуальную гонку Антхольца
В Италии продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону
20 января 21:46
Ирина Петренко / фото - Biathlon.com.ua
В пятницу, 21 января, в итальянском Антхольц-Антерсельве, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка.
Тренерский штаб сборной Украины назвал состав команды, который представит страну в этом забеге.
От «сине-желтых» побегут:
22. Ирина Петренко
52. Анастасия Меркушина
55. Юлия Джима
60. Дарья Блашко
87. Елена Билосюк
Напомним, мужская индивидуальная гонка закончилась провалом для сборной Украины и триумфом для команды России.