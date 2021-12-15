Билосюк: «Сегодня было так тяжело бежать, что приходилось максимально концентрироваться на стрельбе»
Определился состав женской сборной Украины на спринт в Анси
Вне команды пока Анастасия Меркушина и сестры Семеренко
15 декабря 19:48
Елена Билосюк / Фото: biathlon.com.ua
16 декабря, во французском Анси Ле-Гран-Борнане стартует четвертый этап Кубка мира. В первой гонке женщины побегут спринт, и среди них будут пять украинок.
Франция Анси. Кубок мира. 4-й этап. Спринт. Женщины
31. Дарья Блашко
40. Елена Билосюк
56. Юлия Джима
70. Ирина Петренко
98. Ольга Абрамова
Напомним, третий этап Кубка неплохим результатом в персьюте завершила Елена Билосюк.
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