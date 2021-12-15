Гельзенкирхен не сумеет принять «Рождественскую гонку-2021»
Известно, где пройдет «Рождественская гонка-2021»
Футбольный стадион «Шальке» опять отказался от нее
15 декабря 14:18
Дмитрий Пидручный / Фото: facebook.com/citybiathlon
Глава Ассоциации лыжных видов спорта Германии Франц Штайнле сообщил, что «Рождественская гонка-2021» пройдет в Рупольдинге. Его слова приводит Chiemgau24:
«Мы все с нетерпением ждали возвращения на «Шальке» этой зимой. Но я действительно благодарен за то, что «Рождественская гонка» снова может состояться в Рупольдинге.
Поклонники биатлона могут рассчитывать, что увидят по ТВ интересные соревнования».
Напомним, в прошлом году Украину в «Рождественской гонке» представили Дмитрий Пидручный и Вита Семеренко.
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