Известно, куда перенесли третий этап юниорского Кубка мира

Хохфильцен не сможет принять соревнование из-за коронавируса

Фото: www.biathlon.com.ua

Хохфильцен, Австрия, не сможет принять третий этап юниорского Кубка мира.

Соревнование перенесено в Поклюку, Словения, и пройдет с 13 по 16 января. Здесь же состоится четвертый этап юниорского КМ (19-23 января).

Хохфильцен отказался от проведения соревнований из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Ранее мы сообщали об изменениях в расписании взрослого Кубка мира.