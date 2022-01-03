Белкина пропустила этап Кубка IBU из-за высокой температуры
Известно, куда перенесли третий этап юниорского Кубка мира
Хохфильцен не сможет принять соревнование из-за коронавируса
03 января 21:49
Фото: www.biathlon.com.ua
Хохфильцен, Австрия, не сможет принять третий этап юниорского Кубка мира.
Соревнование перенесено в Поклюку, Словения, и пройдет с 13 по 16 января. Здесь же состоится четвертый этап юниорского КМ (19-23 января).
Хохфильцен отказался от проведения соревнований из-за сложной ситуации с коронавирусом.
Ранее мы сообщали об изменениях в расписании взрослого Кубка мира.