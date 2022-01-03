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Известно, куда перенесли третий этап юниорского Кубка мира

Хохфильцен не сможет принять соревнование из-за коронавируса
Биатлон
03 января 21:49
Известно, куда перенесли третий этап юниорского Кубка мира
Фото: www.biathlon.com.ua

Хохфильцен, Австрия, не сможет принять третий этап юниорского Кубка мира.

Соревнование перенесено в Поклюку, Словения, и пройдет с 13 по 16 января. Здесь же состоится четвертый этап юниорского КМ (19-23 января).

Хохфильцен отказался от проведения соревнований из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Ранее мы сообщали об изменениях в расписании взрослого Кубка мира.

Сергей Остапенко
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