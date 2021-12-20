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Известны имена норвежских биатлонистов, который точно поедут на ОИ-2022
Игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине
20 декабря 17:42
Фото: Reuters
Стал известен список норвежских биатлонистов, которые точно выступят на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, сообщает AFTENPOSTEN.
Йоханнес Бё
Тарьей Бё
Ветле Шоста Кристиансен
Тириль Экхофф
Ида Льен
Стурла Холм Легрейд
Марте Рейселанд.
Отметим, что в данном списке отсутствует двукратный призёр чемпионата мира-2021 в личных дисциплинах Ингрид Ланмарк Тандревольд.
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. По прогнозам, Норвегия – главный фаворит на победу в медальном зачете.
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