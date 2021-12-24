Известны представители Украины на Рождественской гонке

Пидручный и Джима выступят в Германии по третьему разу

Дмитрий Пидручный / Фото: Андрей Иванов

28 декабря пройдет Рождественская гонка.



В Рупольдинге, Германия, Украину представят Дмитрий Пидручный и Юлия Джима, сообщает chiemgau-arena.de. Как для Пидручного, так и для Джими это будет уже третье выступление в последнем старте года. Дмитрий выступал в 2019 с Анастасией Меркушиной (лучший результат Украины – второе место), а в 2020 принимал участие с Витой Семеренко. Юлия в 2017 участвовала в гонке с Михаэлем Рёшем (Бельгия), а в 2018 – с Артемом Примой.

Старт пройдет в привычном режиме – масс-старт и гонка преследования, по итогам которой будут определены призеры.

Напомним, что в прошлом году представители Украины стали девятыми.