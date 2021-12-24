Джима сошла с дистанции в гонке преследования из-за катастрофической стрельбы
Известны представители Украины на Рождественской гонке
Пидручный и Джима выступят в Германии по третьему разу
11:31
Дмитрий Пидручный / Фото: Андрей Иванов
28 декабря пройдет Рождественская гонка.
В Рупольдинге, Германия, Украину представят Дмитрий Пидручный и Юлия Джима, сообщает chiemgau-arena.de. Как для Пидручного, так и для Джими это будет уже третье выступление в последнем старте года. Дмитрий выступал в 2019 с Анастасией Меркушиной (лучший результат Украины – второе место), а в 2020 принимал участие с Витой Семеренко. Юлия в 2017 участвовала в гонке с Михаэлем Рёшем (Бельгия), а в 2018 – с Артемом Примой.
Старт пройдет в привычном режиме – масс-старт и гонка преследования, по итогам которой будут определены призеры.
Напомним, что в прошлом году представители Украины стали девятыми.
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