Заключительный этап Кубка мира пройдет в Эстерсунде
Известны составы сборной Украины на спринтерские гонки заключительного этапа Кубка мира
На старт в Эстерсунде выйдут все сильнейшие
Елена Пидгрушная / Фото - Facebook19 марта состоятся спринтерские гонки на заключительном 10-м этапе Кубка мира, который пройдет в Эстерсунде(Швеция).
Женскую сборную Украины представят: Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина.
Мужская команда выйдет на старт в таком составе: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Артем Тищенко.
Женская гонка начнется – в 13.30. Мужчины начнут соревнования – в 16.30.
Напомним расписание заключительно этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.