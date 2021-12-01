Составы сборной Украины на спринты Эстерсунда

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
21:45
Завтра, 2-го декабря, в шведском Эстерсунде пройдет мужской и женский спринт в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. Тренерский штаб сборной назвал составы команд, которые представят Украину в этой гонке.
Кубок мира. Эстерсунд
Спринт. Женщины
8. Елена Билосюк
18. Юлия Джима
49. Вита Семеренко
93. Валя Семеренко
113. Дарья Блашко
Спринт. Мужчины
8. Дмитрий Пидручный
44. Артем Прима
59. Антон Дудченко
91. Богдан Цымбал
112. Тарас Лесюк
Напомним, Петренко стала второй на этапе Кубка IBU в Шушене.
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