Капитан сборной Украины: «Сконцентрируемся на том, чтобы показать хороший результат в эстафете»

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Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный высказался о предстоящих эстафете и масс-старте на Олимпийских играх-2022:



Сейчас главное – восстановиться от этих двух дней, отдохнуть и держаться в тонусе. Гонки что вчера, что сегодня были чрезвычайно тяжелыми. Моя спина, как всегда, страдает: здесь высота и трасса очень тяжелая для нее.