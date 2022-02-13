Пидручный: «Пять промахов – много даже при таких тяжелых условиях»
Капитан сборной Украины: «Сконцентрируемся на том, чтобы показать хороший результат в эстафете»
Пидручный заявил, что силы на следующие старты еще есть
13 февраля 19:10
Фото: НОК
Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный высказался о предстоящих эстафете и масс-старте на Олимпийских играх-2022:
Силы пока есть. Сейчас, прежде всего, будем сконцентрироваться на том, чтобы показать хороший результат в эстафете, а потом уже последняя гонка – масс-старт. Конечно, хочется стартовать, хочется пробовать себя в каждой гонке, показывать хороший результат, использовать шансы, которые тебе дают. Поэтому рад, что удалось попасть в масс-старт, и, в принципе, с достаточно хорошей позиции. Думаю, буду стартовать изнутри точно.
Сейчас главное – восстановиться от этих двух дней, отдохнуть и держаться в тонусе. Гонки что вчера, что сегодня были чрезвычайно тяжелыми. Моя спина, как всегда, страдает: здесь высота и трасса очень тяжелая для нее.
Пидручный также остался недоволен стрельбой в персьюте.