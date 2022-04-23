Капітан збірної України розказав, з якими словами до нього зверталися росіяни після початку повномасштабної війни в Україні

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 2
Сегодня 13
Завтра 13
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 1) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Вольфсбург - Майнц 5:0 Окончен
Хоккей (2 события из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Чикаго Блэкхокс 4:1 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз 1:3 Окончен
Баскетбол (2 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Юта Джаз - Даллас Маверикс 118:126 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз 113:118 Окончен
Хоккей (1 событие из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Детройт Ред Уингс - Питтсбург Пингвинс 2:6 3-й период
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:00 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс 54:47 2-я четверть
Футбол (8 событий из 36) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Окончен
17:00 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Окончен
19:30 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лион - Монпелье 5:2 Окончен
20:00 Сент-Этьен - Монако 1:3 Прерван
22:00 ПСЖ - Ланс 0:0 Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - Боруссия Дортмунд 3:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Рома 3:1 Окончен
Хоккей (3 события из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Колорадо Эвеланш 6:3 Окончен
19:30 Детройт Ред Уингс - Питтсбург Пингвинс 2:6 3-й период
22:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:00 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс 54:47 2-я четверть
23:30 Юта Джаз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Челси - Вест Хэм -:- Запланирован
18:30 Ливерпуль - Эвертон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Нант - Бордо -:- Запланирован
18:05 Лилль - Страсбур -:- Запланирован
21:45 Реймс - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эмполи - Наполи -:- Запланирован
21:45 Лацио - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Барселона - Райо Вальекано -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Сан-Хосе Шаркс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
20:00 Нью-Йорк Айлендерс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
22:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
Сейчас в эфире
20:25
live
Гандбол. Евро 2022. Квалификация. Женщины. Франция - Украина. Прямая трансляция
21:30
Бодибилдинг. Открытый чемпионат Украины WABBA

Капітан збірної України розказав, з якими словами до нього зверталися росіяни після початку повномасштабної війни в Україні

Представники рф також заявили, що відсторонення є заслуженим
Биатлон
19:36
Капітан збірної України розказав, з якими словами до нього зверталися росіяни після початку повномасштабної війни в Україні
Фото: Facebook

Чемпіон світу Дмитро Підручний розповів, як представники рф зверталися до нього з вибаченнями після нападу росії на Україну.

Вам написав лише один спортсмен з Росії, який сказав, що йому соромно за те, що робить його країна. Хто це був?

Не буду називати його прізвище, бо це не правильно стосовно нього. Але я не очікував такого від цієї людини. А після моєї заяви про Фуркада мені ще написали декілька молодих російських біатлоністів з дуже відвертими словами та підтримкою. Дякую їм за це.

Я з ними ніколи не перетинався і ніколи їх не бачив. Вони прямо сказали, що не шкодують про відсторонення від змагань, а російські спортсмени заслуговують на це.

Нагадаємо, що Підручний планує балотуватися на наступні вибори президента ФБУ.

Источник: ua.tribuna.com Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дмитрий Пидручный

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Підручний думає про завершення кар’єри: «Треба вчасно піти на хорошій ноті»
Підручний думає про завершення кар’єри: «Треба вчасно піти на хорошій ноті»
Биатлон
16:35
Підручний буде балотуватися на пост президента ФБУ
Підручний буде балотуватися на пост президента ФБУ
Биатлон
22 апреля 19:51
Підручний розповів, як ФБУ хотіла натуралізувати росіянина, який суттєво відставав навіть від юніорів
Підручний розповів, як ФБУ хотіла натуралізувати росіянина, який суттєво відставав навіть від юніорів
Биатлон
22 апреля 14:41
Скандал в украинском биатлоне! Пидручный угрожает Брынзаку, который выгораживает натурализованных россиянок
Скандал в украинском биатлоне! Пидручный угрожает Брынзаку, который выгораживает натурализованных россиянок
Биатлон
04 апреля 22:30
1
Підручний: «Не робіть з мене героя – я не на передовій та не відправляю орків в пекло»
Підручний: «Не робіть з мене героя – я не на передовій та не відправляю орків в пекло»
Биатлон
03 апреля 16:20
«Йдіть нах*й!» Пидручный - братьям Фуркад, поддерживающим российских спортсменов
«Йдіть нах*й!» Пидручный - братьям Фуркад, поддерживающим российских спортсменов
Биатлон
02 апреля 18:17

Новости: Биатлон

Капітан збірної України розказав, з якими словами до нього зверталися росіяни після початку повномасштабної війни в Україні
Капітан збірної України розказав, з якими словами до нього зверталися росіяни після початку повномасштабної війни в Україні
19:36
Підручний думає про завершення кар’єри: «Треба вчасно піти на хорошій ноті»
Підручний думає про завершення кар’єри: «Треба вчасно піти на хорошій ноті»
16:35
Підручний буде балотуватися на пост президента ФБУ
Підручний буде балотуватися на пост президента ФБУ
22 апреля 19:51
Підручний розповів, як ФБУ хотіла натуралізувати росіянина, який суттєво відставав навіть від юніорів
Підручний розповів, як ФБУ хотіла натуралізувати росіянина, який суттєво відставав навіть від юніорів
22 апреля 14:41
Выборы президента Федерации биатлона Украины пройдут после окончания военного положения в Украине
Эксклюзив Выборы президента Федерации биатлона Украины пройдут после окончания военного положения в Украине
17 апреля 11:02
Дериземля: «С вероятностью 90% я не буду подавать свою кандидатуру на пост президента федерации биатлона»
Эксклюзив
Дериземля: «С вероятностью 90% я не буду подавать свою кандидатуру на пост президента федерации биатлона»
17 апреля 08:17
Блашко: «Перемены в федерации в любом случае должны были произойти. Никто не вечен»
Эксклюзив
Блашко: «Перемены в федерации в любом случае должны были произойти. Никто не вечен»
16 апреля 16:10
Дериземля: «У моей жены случились проблемы со здоровьем, мне нужно было вывезти семью»
Эксклюзив
Дериземля: «У моей жены случились проблемы со здоровьем, мне нужно было вывезти семью»
16 апреля 14:00
Дарья Блашко: «Нам повезло выжить в Чернигове – на девятый день войны пришло ощущение, что тут небезопасно и надо что-то делать»
Эксклюзив
Дарья Блашко: «Нам повезло выжить в Чернигове – на девятый день войны пришло ощущение, что тут небезопасно и надо что-то делать»
15 апреля 22:32
Все новости

Популярные новости

«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 20:22
23
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 18:39
6
В Международном Олимпийском комитете рассказали о роли Бубки в решении отстранить россиян и белорусов от спорта
В Международном Олимпийском комитете рассказали о роли Бубки в решении отстранить россиян и белорусов от спорта
Olympics
22 апреля 16:05
5
Жена Усика: «Какие мы нафиг братья? Русские говорят, что если супруга боксера, наверное, бьет – для них это в порядке вещей»
Жена Усика: «Какие мы нафиг братья? Русские говорят, что если супруга боксера, наверное, бьет – для них это в порядке вещей»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 21:54
12
УПЛ не будет выступать под эгидой UEFA, если на следующий сезон не наберется хотя бы 8 клубов
УПЛ не будет выступать под эгидой UEFA, если на следующий сезон не наберется хотя бы 8 клубов
Футбол Украинская Премьер-лига
16 апреля 23:22
1
На жену Усика готовилось покушение в Крыму из-за украинского флага
На жену Усика готовилось покушение в Крыму из-за украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 19:17
Все новости