Підручний думає про завершення кар’єри: «Треба вчасно піти на хорошій ноті»
Капітан збірної України розказав, з якими словами до нього зверталися росіяни після початку повномасштабної війни в Україні
Представники рф також заявили, що відсторонення є заслуженим
19:36
Фото: Facebook
Чемпіон світу Дмитро Підручний розповів, як представники рф зверталися до нього з вибаченнями після нападу росії на Україну.
Вам написав лише один спортсмен з Росії, який сказав, що йому соромно за те, що робить його країна. Хто це був?
Не буду називати його прізвище, бо це не правильно стосовно нього. Але я не очікував такого від цієї людини. А після моєї заяви про Фуркада мені ще написали декілька молодих російських біатлоністів з дуже відвертими словами та підтримкою. Дякую їм за це.
Я з ними ніколи не перетинався і ніколи їх не бачив. Вони прямо сказали, що не шкодують про відсторонення від змагань, а російські спортсмени заслуговують на це.
Нагадаємо, що Підручний планує балотуватися на наступні вибори президента ФБУ.
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