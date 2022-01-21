Хаос в женской сборной. Из пяти спортсменок на старт индивидуальной гонки выйдут трое

При этом до сих пор не определен состав сборной на Олимпийские игры

У женской сборной до сих пор не определился состав на Олимпиаду/ Все фото - Дмитрий Евенко

Неразбериха в женской сборной Украины становиться привычным явлением в нынешнем сезоне. Весь декабрь команду преследовали болезни, затем абсолютное непонимание того, как будет сформирован состав команды на Олимпийские игры, и наконец тот самый отбор, который затянулся до этапа в Антхольце.

За 5 дней до вылета сборной на Олимпиаду в Пекин, до сих пор неясно, кто станет 4-5 номером сборной. По словам старшего тренера женской сборной Уроша Велепца, под вопросом находятся три спортсменки – Дарья Блашко, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Соответственно, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Билосюк уже готовятся к поездке в Пекин.

Ирина Петренко стартует в индивидуальной гонке

При этом капитан команды Елена Билосюк, не стартовала на Кубке мира с конца декабря. Этап в Оберхофе биатлонистка пропускала, затем в Рупольдинге имела некоторые проблемы со здоровьем, а в Антхольце планирует бежать только эстафету.

По задумке тренерского штаба, решающей гонкой за право поехать в Пекин должна была стать индивидуальная гонка в Антхольце. Пред стартом этапа Урош Велепец заявлял следующее:

«Нам нужно разобраться с тренерами. Сравнить еще раз девушек, дать шанс тем, кто болел. Нам нужны пять здоровых хороших бойцов на Пекин. В индивидуалке у каждого будет своя задача. Три девушки на данный момент находятся под вопросом – это Меркушина, Петренко и Блашко. После этапа будем решать с тренерами, кого из них включать в состав команды», - заявил Велепец.

При этом, изначально участие Елены Билосюк и Ирины Петренко в гонке не планировалось, спортсменки должны были готовиться к эстафете. Позже о решении не стартовать в гонке объявила Дарья Блашко, которая отметила, что этой гонки изначально не было в плане ее подготовки к главному старту:

«В моей подготовке изначально было запланировано пропуск индивидуалки в Антхольце, поэтому я не стартую. В чем смысл заявлять меня на гонку – мне неизвестно. Старший тренер мне сообщил, что он меня заявит, но я не побегу».

Дарья Блашко заявила, что выполнила критерии отбора на Олимпиаду

Также спортсменка высказала касательно того, что ее участие в Олимпийских играх находиться под вопросом:

«На данном этапе я жду официального решения, но критерии отбора я выполнила. Надеюсь, что я все-таки буду в составе на ОИ. Если говорить об этапе в Рупольдинге, где у меня было не лучшее выступление, то могу сказать, что просто в спринте был неудачный день, причём у всей женской команды. К сожалению, такие дни бывают и нельзя их ставить во главу угла. Больше возможностей проявить себя в Рупольдинге у меня, к сожалению, не было».

Утром в день гонки XSPORT.ua стало известно, что на старт все же выйдут трое девушек – Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Как дальше будут развиваться события, и что в итоге будет взято за основу в решении формирования состава на Олимпиаду, пока что неизвестно.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua