Брынзак: «Захочет ли Джима продолжать выступления? Билосюк и сестры Семеренко уже не будут соревноваться»
Кравченко про сестер Семеренко: «В списках збірної вони будуть»
При цьому, невідомо чи буде продовжена їх кар'єра
19:43
Сестри Семеренко / Фото: biathlon.com.ua
Новоспечений старший тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко розповів про майбутнє в команді сестер Валентини та Віти Семеренко.
«Щодо жіночої команди, то по Валі та Віті Семеренко поки не можу сказати чогось певного. Згідно з результатами минулого сезону, зарплату по лінії міністерства вони не заробили, але критерії потрапляння до збірної команди виконали.
Тому в списках збірної вони будуть, а чи продовжать кар’єру – вирішувати їм».
За словами Кравченка, Віта Семеренко ще не вирішила, чи буде знову тренуватися та виступати. При цьому, Валентина планує підтримувати форму з командою «Б» і за результатами виступів прийме рішення про продовження кар’єри.
Зазначимо, на наступний сезон до складу збірної увійшли Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар’я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.