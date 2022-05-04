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Кравченко про сестер Семеренко: «В списках збірної вони будуть»

При цьому, невідомо чи буде продовжена їх кар'єра
Биатлон
19:43
Кравченко про сестер Семеренко: «В списках збірної вони будуть»
Сестри Семеренко / Фото: biathlon.com.ua

Новоспечений старший тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко розповів про майбутнє в команді сестер Валентини та Віти Семеренко.

«Щодо жіночої команди, то по Валі та Віті Семеренко поки не можу сказати чогось певного. Згідно з результатами минулого сезону, зарплату по лінії міністерства вони не заробили, але критерії потрапляння до збірної команди виконали.

Тому в списках збірної вони будуть, а чи продовжать кар’єру – вирішувати їм».

За словами Кравченка, Віта Семеренко ще не вирішила, чи буде знову тренуватися та виступати. При цьому, Валентина планує підтримувати форму з командою «Б» і за результатами виступів прийме рішення про продовження кар’єри.

Зазначимо, на наступний сезон до складу збірної увійшли Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар’я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.

Источник: Суспільне Карен Агабекян
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Вита Семеренко Валя Семеренко Александр Кравченко

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