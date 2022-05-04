Кравченко про сестер Семеренко: «В списках збірної вони будуть»

Сестри Семеренко / Фото: biathlon.com.ua

Новоспечений старший тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко розповів про майбутнє в команді сестер Валентини та Віти Семеренко.

Тому в списках збірної вони будуть, а чи продовжать кар’єру – вирішувати їм».

За словами Кравченка, Віта Семеренко ще не вирішила, чи буде знову тренуватися та виступати. При цьому, Валентина планує підтримувати форму з командою «Б» і за результатами виступів прийме рішення про продовження кар’єри.