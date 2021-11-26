Украинка Блашко заехала на подиум в первой гонке нового сезона
Кривонос, Блашко и Белкина выступят в спринте на первом этапе Кубка IBU
Соревнования по биатлону в шведском Идре набирают обороты
26 ноября 18:15
Дарья Блашко / фото - Instagram
Завтра, 27 ноября, в шведском Идре первый этап Кубка IBU продолжится вторыми спринтерскими гонками у женщин и мужчин.
Идре. Кубок IBU
Спринт. Женщины (11:00)
28. Ольга Абрамова
41. Надежда Белкина
48. Дарья Блашко
71. Анна Кривонос
100. Анастасия Рассказова
Украинка Дарья Блашко заехала на подиум в первой гонке нового сезона.