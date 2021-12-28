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Лессер: «Не думаю, что спортсмены будут бойкотировать Олимпиаду в Пекине»

Игры пройдут с 4 по 20 февраля
Olympics Пекин-2022
16:29
Лессер: «Не думаю, что спортсмены будут бойкотировать Олимпиаду в Пекине»
Эрик Лессер / Фото: CuteWallpaper.org

Известный немецкий биатлонист Эрик Лессер поделился мнением о том, станут ли спортсмены бойкотировать Олимпийские игры-2022 в Пекине:

«Не думаю, что спортсмены будут бойкотировать игры. Я бы не стал этого делать. Международный Олимпийский комитет должен принять все меры, чтобы Игры прошли на самом высоком уровне. С одной стороны, Китай не является традиционным местом проведения соревнований по зимним видам спорта, а с другой стороны, конечно, там не очень хорошая политическая ситуация».

Напомним, ранее США объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине. Читайте в материале XSPORT.ua насколько все серьезно.

Источник: terrikon.com Сергей Остапенко
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