Гутцайт: «Не поеду на Олимпиаду в Пекин, чтобы не занимать чье-то место»
Лессер: «Не думаю, что спортсмены будут бойкотировать Олимпиаду в Пекине»
Игры пройдут с 4 по 20 февраля
16:29
Эрик Лессер / Фото: CuteWallpaper.org
Известный немецкий биатлонист Эрик Лессер поделился мнением о том, станут ли спортсмены бойкотировать Олимпийские игры-2022 в Пекине:
«Не думаю, что спортсмены будут бойкотировать игры. Я бы не стал этого делать. Международный Олимпийский комитет должен принять все меры, чтобы Игры прошли на самом высоком уровне. С одной стороны, Китай не является традиционным местом проведения соревнований по зимним видам спорта, а с другой стороны, конечно, там не очень хорошая политическая ситуация».
Напомним, ранее США объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине. Читайте в материале XSPORT.ua насколько все серьезно.