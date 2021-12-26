Лесюк: «Есть большое желание поехать на Олимпиаду»

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Украинский биатлонист Тарас Лесюк прокомментировал подготовку ко второй части сезона и отбор на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекин.

Я концентрируюсь на своей работе, на улучшении функционального состояния. Стараюсь бороться за высокие места. Моя задача – работать над собой и прогрессировать с каждой тренировкой, с каждым стартом.

Лишних мнений по поводу отборов у меня нет. Настроен на плодотворную работу, которая позволит мне быть конкурентоспособным на международных стартах. Есть большое желание поехать на Олимпиаду.

Что можете пожелать болельщикам в канун праздников?

Хочется передать поздравления и поблагодарить за поддержку верных болельщиков. Для нас важно чувствовать поддержку фанов, которые всегда с командой, какие бы результаты мы ни демонстрировали. Спасибо всем людям, которые до последнего с нами и верят в лучшее. Желаю вам крепкого здоровья и веселых праздников. Сделаем все, чтобы в 2022 году радовать вас своими результатами.