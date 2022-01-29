Труш отыграл более 30 позиций и стал лучшим среди украинцев в индивидуальной гонке ЧЕ
Лесюк: «Провел хорошую гонку»
Биатлонист – о своем выступлении в пасьюте на чемпионате Европы
17:00
Фото: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Тарас Лесюк прокомментировал свое выступление в гонке преследования на чемпионате Европы. Он поднялся с 56-го места на 22-е:
«На трассе ветер не играет роли, а вот на рубеже нужно было адаптироваться. Не скажу, что удалось справиться на стрельбе – последний рубеж, к сожалению, провалил. Но для себя провел хорошую гонку, сумел улучшить стартовую позицию, получил опыт. Так совпало, что большую часть гонки мы с Виталиком Трушем работали вместе. На завтрашнюю эстафету еще остались силы».
Напомним, до этого Лесюк провалился в спринтерской гонке.
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