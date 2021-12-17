Лесюк: «В первую очередь, очень доволен тем, что чисто отстрелялся»

Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Тарас Лесюк поделился эмоциями после 46 места в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Франция.

Спортсмен отметил, что остался доволен своей стрельбой:

Если сравнивать с прошлой гонкой на Кубке мира – это улучшение, и это тоже дает позитив и мотивацию. Радует, что появляется прогресс – чем дальше, тем лучше.

Отставание, конечно, большое, нужно его сокращать, есть над чем работать. Будем дальше тренироваться и думать над тем, как уменьшить отставание от лидеров».