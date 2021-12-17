Лесюк и Тищенко чисто отстрелялись, но не попали даже в топ-40 спринта в Анси
Лесюк: «В первую очередь, очень доволен тем, что чисто отстрелялся»
Биатлонист стал лучшим среди украинцев в спринте на этапе Кубка мира в Анси
Фото: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Тарас Лесюк поделился эмоциями после 46 места в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Франция.
Спортсмен отметил, что остался доволен своей стрельбой:
«В первую очередь очень доволен тем, что чисто отстрелялся – на это и настраивался, это была основная цель. Что касается скорости, то бежал так, как был готов сейчас.
Если сравнивать с прошлой гонкой на Кубке мира – это улучшение, и это тоже дает позитив и мотивацию. Радует, что появляется прогресс – чем дальше, тем лучше.
Отставание, конечно, большое, нужно его сокращать, есть над чем работать. Будем дальше тренироваться и думать над тем, как уменьшить отставание от лидеров».
Напомним, мужская сборная Украины приехала в Анси резервным составом.
Комментарии 0