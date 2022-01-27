В Олимпийскую деревню накануне Пекина-2022 прибыли первые украинские спортсмены
Лидер сборной Украины показал условия проживания в Олимпийской деревне
Пидручный провел небольшую экскурсию по своей комнате
27 января 23:02
Фото: Андрей Иванов
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный показал условия проживания спортсменов в Олимпийской деревне:
Отметим, что сегодня, 27 января, первые украинцы прибыли в Пекин на Олимпиаду-2022.
Напомним, что главный тренер мужской сборной сдал один положительный и два негативных теста на коронавирус и находится отдельно от команды.
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