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Лидер сборной Украины показал условия проживания в Олимпийской деревне

Пидручный провел небольшую экскурсию по своей комнате
Olympics Пекин-2022
27 января 23:02
Лидер сборной Украины показал условия проживания в Олимпийской деревне
Фото: Андрей Иванов

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный показал условия проживания спортсменов в Олимпийской деревне:

Отметим, что сегодня, 27 января, первые украинцы прибыли в Пекин на Олимпиаду-2022.

Напомним, что главный тренер мужской сборной сдал один положительный и два негативных теста на коронавирус и находится отдельно от команды.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Дмитрий Пидручный Сборная Украины по биатлону

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