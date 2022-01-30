Лидер сборной Украины рассказал, как команда накануне Олимпиады-2022 справляется с отсутствием старшего тренера

Пидручный надеется на скорейшее возвращение Санитры

Пидручный и Санитра / Фото: Андрей Иванов

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, как на команду повлияло то, что старший тренер команды Юрай Санитра находится на самоизоляции из-за коронавируса:



Надеюсь, и не только я, но и все ребята, что это никак не отразится, потому что мы постоянно на связи. Конечно, плохо, что он не видит, что мы делаем на стрельбище, на трассе, но у него есть помощник – Алексей Кравченко. Сегодня во время пристрелки на стрельбище, пока нет Юрая, нам помогал Александр Кравченко (прим. отец Алексея, тренер женской сборной). Они держат намного более тесную связь, чем мы с Юраем, а словак, в свою очередь, передает задания через тренеров нам.

Надеюсь, ситуация с Юраем на ваш боевой дух не повлияет?

Думаю, что нет. Ждем, что Санитра как можно скорее поправится и присоединится к команде!

Пидручный также рассказал об олимпийской трассе Пекина-2022.